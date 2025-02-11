Gençlerbirliği, Esenler Erokspor Maçını Hakemlere Şikayet Etti

Gençlerbirliği'nden MHK'ye Tahkikat Talepleri

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında oynadığı Esenler Erokspor maçı sonrasında hakemlerle ilgili önemli bir adım attı. Kulüp, orta hakem Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan’ın verdiği kararların adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiğini savunarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde şikayette bulundu.

Hakemlerin Kararları Eleştirildi

Başkent ekibinin yaptığı açıklamada, Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen müsabaka sonrası hakemler hakkında harekete geçildiği belirtildi. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, kulübün avukatları aracılığıyla MHK’ye resmi bir başvuru yaparak, Esenler Erokspor maçındaki hakem kararlarının, adil oyun ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, sezon boyunca sarf edilen emeklerin göz ardı edildiği kaydedildi.

FAUL ve PENALTI Gözardı Edildi

Açıklamada, VAR sisteminin hakem hatalarını minimize etmek amacıyla kurulduğu belirtilerek, maçtaki açık faul ve verilmesi gereken penaltının göz ardı edildiği ifade edildi. Bu durumun, kulüp ekiplerinin zarar görmesine neden olduğu vurgulandı.

Haksızlık ve Tarafsızlık İhlali

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hakemlerin bu denli açık hataları ve yanlı olduğu kanaati oluşturan kararları ile müsabakanın adil şartlar altında oynanması ilkesi zedelenmektedir. Türk futbolunun ihtiyacı olan tarafsızlık ve adaletin tartışıldığı bu günlerde, VAR sisteminin bu kadar göz ardı edilmesi ve hatalı kararlarla emeklerin hiçe sayılması kabul edilemez.”

Sonuç ve Talepler

Gençlerbirliği, bu nedenlerle, Cumhuriyet ile yaşıt kulübü haksız yere mağdur eden hakemlerin MHK listesinden çıkarılmasını talep etti. Kulübün, hakem yönetimindeki olumsuzluklara karşı kararlı bir mücadele sürdürme iradesi ifade edildi.