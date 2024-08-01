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Gençlerbirliği Etebo'yu Transfer Etti

Gençlerbirliği, Etebo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Aynı zamanda Ensar Kemaloğlu'nun sözleşmesi uzatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:33
Gençlerbirliği Etebo'yu Transfer Etti

Gençlerbirliği'nin Yeni Transferi

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ile anlaştığını açıkladı.

Sosyal Medya Açıklaması

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye liglerinde Galatasaray forması da giymiş olan bu tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Oghenekaro Peter Etebo'ya ailemize 'hoş geldin' diyoruz ve onunla birlikte kırmızı kara formamız altında başarılı bir sezon geçirmenizi diliyoruz," denildi.

Kadroda Diğer Gelişmeler

Ayrıca, Ensar Kemaloğlu’nun da sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi, "Profesyonel A takım oyuncularımızdan Ensar Kemaloğlu'nun 2024-2025 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi, karşılıklı anlaşma ile 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu anlaşmayla birlikte 2026-2027 sezonu sonuna kadar Gençlerbirliği için mücadele edecek olan oyuncumuza başarılar dileriz," ifadelerini kullandı.

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