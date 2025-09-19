Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçı İçin Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını Beştepe'de tamamladı; Ensar Kemaloğlu kadroda yok.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde yarın sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Başkent ekibinde tedavisi süren Ensar Kemaloğlu ise ikas Eyüpspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

