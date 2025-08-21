DOLAR
Gençlerbirliği Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Beştepe'de taktik ve fiziki çalışmalar yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:49
Beştepe'de taktik ve fiziksel çalışma

Kulübün açıklamasına göre Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular koordinasyon, çabukluk, kanatlardan orta, şut, gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Takımın idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

