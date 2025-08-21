Gençlerbirliği Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürdü
Beştepe'de taktik ve fiziksel çalışma
Kulübün açıklamasına göre Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular koordinasyon, çabukluk, kanatlardan orta, şut, gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Takımın idmanı, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
