DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, iki günlük aradan sonra topbaşı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:20
Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı.

Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden başkent ekibi, iki günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından, kırmızı-siyahlılar dar alanda çeşitli pas organizasyonları ile antrenmana devam etti. Haftanın ilk antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan, 39 yaşına giren Yatabare ile 28 yaşına basan Zuzek için antrenman öncesinde bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Gaziantep FK, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı
4
Avustralya Açık Finalinde Sinner ve Zverev Karşılaşıyor
5
İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da Start Aldı
6
Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı
7
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!