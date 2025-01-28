Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızlı bir şekilde başladı.

Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden başkent ekibi, iki günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından, kırmızı-siyahlılar dar alanda çeşitli pas organizasyonları ile antrenmana devam etti. Haftanın ilk antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan, 39 yaşına giren Yatabare ile 28 yaşına basan Zuzek için antrenman öncesinde bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.