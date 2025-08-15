DOLAR
Gençlerbirliği, Mikail Okyar ile Yollarını Ayırdı

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini sona erdirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:26
Gençlerbirliği, Mikail Okyar ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbolcusu Mikail Okyar ile yollarını ayırdı.

Kulüp açıklaması

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz ve Mikail Okyar arasındaki sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Mikail Okyar'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

