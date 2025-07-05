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Gençlerbirliği, Moussa Kyabou'yu Transfer Etti

Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 22:54
Gençlerbirliği, Moussa Kyabou'yu Transfer Etti

Gençlerbirliği'nden Önemli Transfer

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği, kadrosunu Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile güçlendirdi.

Kulüpte yapılan resmi açıklamaya göre, Kyabou ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandı. 27 yaşındaki futbolcu, son olarak Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımında görev alıyordu.

Moldova ekibinde 5 sezon boyunca 99 maça çıkan Kyabou, Mali Milli Takımı'nda ise 8 kere forma şansı buldu. Gençlerbirliği, bu transferle birlikte orta sahadaki rekabeti artırmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu transfer etti.

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