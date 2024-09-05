Gençlerbirliği, Mustafa Eren Gençel ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Gençlerbirliği'nden Önemli Adım

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, futbol akademisinden yetişen yetenekli oyuncusu Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

5 Yıllık Sözleşme

Gençlerbirliği, yaptığı resmi açıklamada, 2006 doğumlu futbolcu Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık bir profesional kontrat imzalandığını duyurdu. Kulüp, bu sözleşmeyi oyuncunun kariyeri için önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Tebrikler Gençel!

Açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Kendisine 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.