Gençlerbirliği'nde Hedef: Sistem Takımı Oluşturmak

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan, kulüp olarak hedeflerinin "sistem takımı" oluşturmak olduğunu vurguladı. Karahan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar ile birlikte medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Altyapı Hedefi

Karahan, efsane başkan İlhan Cavcav dönemindeki "fabrika ayarlarına" dönme gayesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Türk futboluna pek çok yıldız kazandıran, lokomotif takımlarımızdan biri olan Gençlerbirliği'nin altyapısını yeniden canlandırmak için çalışmalara başladık. Büyük yıldızların peşinde koşmak yerine, sistemimizin eksik parçalarını tamamlayacak doğru futbolcuları bulmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Transfer Politikası ve Ortak Akıl

Murat Karahan, transfer sürecinde 'ortak akıl' ile hareket ettiklerini ifade ederek, "İlgili isimlerin bir havuzda toplandığını ve en doğru seçimin bu havuzdan yapıldığını" belirtti. Kulübün scout ekibinin yanı sıra, teknik ekiplerinin de yoğun bir çalışma içinde olduğuna dikkat çeken Karahan, "Geçen sezon %70-80 oranında doğru transfer yaptık. Bu yıl 8-10 arasında yeni oyuncu transferi gerçekleştireceğiz." dedi.

Kombine Satışlarında Rekor

Basın sözcüsü Hakan Kaynar, yeni neslin takıma olan ilgisinin arttığını ve kombine satışlarının ilk günden 1200'e ulaştığını belirtti. Kaynar, "Ankaralıların iki takım tuttuğunu düşünüyorum; biri Ankaragücü, diğeri Gençlerbirliği. Bu farkındalığı arttırmalıyız. Yakında stadyumu dolduracak bir kulüp haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Mali Durum Açıklaması

Kaynar, kulübün mali durumu hakkında yaptığı açıklamada, başkan Osman Sungur'un mali desteğinin bağış olarak kaydedildiğini belirtti. "Geçmişte para kasasında olan bir kulübe alışkındık, şu anda ekonomik şartlarımız Süper Lig’de mücadele eden birçok takımdan daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan (fotoğrafta) ve kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan (fotoğrafta) ve kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.