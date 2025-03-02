Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi: Yenilgisizlik Serisi

Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesiyle Gençlerbirliği, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Süper Lig iddiasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:04
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu Dönemi: Yenilgisizlik Serisi

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Yeni Bir Başlangıç

Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Eroğlu'nun oturmasıyla önemli bir dönüşüm yaşadı. Eroğlu'nun göreve gelmesinin ardından; çıkılan 10 maçta takımın 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmesi, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezondaki Süper Lig iddiasını güçlendirdi.

Sezonun İlk Periyodunda Sorunlar Yaşandı

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde istikrarsız bir performans sergileyen Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 23 puan topladı ve ligin ortalarında 13. sırada yer aldı. Adanaspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Karatepe ile yollar ayrıldı ve Eroğlu ile yeni bir sayfa açıldı.

Eroğlu ile Hedef Süper Lig

Hüseyin Eroğlu döneminde, Gençlerbirliği'nin ortaya koyduğu performans dikkat çekti. Eroğlu'na gelen ilk maçından itibaren takım, 24 puan toplayarak 47 puana ulaşmayı başardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya kadar yükseldi.

Başarı Dolu Haftalar

Eroğlu'nun ilk maçı olan Sakaryaspor karşılaşmasında 1-1 berabere kalırken, ardından 3-0'lık galibiyetlerle sırasıyla Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve lider Kocaelispor’u geçerek çıkışını sürdürdü. Ekibin bu döneminde, 4 maç üst üste kazanma ve 10 maçta 7'sinde gol yememe gibi başarılar dikkat çekiyor.

Gol Yüzde Yükseliyor

Eroğlu’nun göreve gelmesiyle beraber takımın savunma ve hücum performansı belirgin şekilde yükseldi. Son 10 maçta 20 gol atan Gençlerbirliği, kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Bu süreçte Metehan Mimaroğlu, 11 golle takımın en golcü ismi olma başarısını gösterdi.

Defansif Güç

Gençlerbirliği, Eroğlu ile geçirdiği 10 maçta, 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Erhan Erentürk'ün kalede gösterdiği performans, takımın az gol yiyen takımlar arasında yer almasına katkıda bulundu.

Sonuç olarak, Hüseyin Eroğlu yönetiminde yeniden yapılanan Gençlerbirliği'nin bu sezon Süper Lig'e yükselme yolunda önemli adımlar attığı görülüyor. Taraftarlar, bu heyecan dolu yolculuğa tanıklık ederken, futbol camiası da Gençlerbirliği'nin yeniden yükselişini takip etmeye devam ediyor.

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