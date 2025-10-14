Gençlerbirliği'nde İmza Kampanyası: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Talebi

İmza kampanyası başlatıldı

Gençlerbirliği genel kurul üyeleri, kulübü seçimli olağanüstü genel kurul sürecine taşımak için imza kampanyası başlattı. Osman Sungur'un istifası sonrası genel kurula gidilmeden başkanlığa yönetim kurulu kararıyla Mehmet Kaya'nın seçilmesine tepki gösteren üyeler, Çukurambar'daki konteyner ofise gelerek noter huzurunda imzalarını vermeye başladı. Üyeler, başka noter merkezlerinde de işlemlerini tamamlayıp evraklarını ulaştırabilecek.

Hakan Kaynar'ın açıklamaları

Hakan Kaynar, yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifa ettiğini belirterek AA muhabirine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençlerbirliği'nde genel kurulun 14 Haziran'da yapıldığını ve başkanlığa Osman Sungur'un seçildiğini hatırlattı. Gençlerbirliği'ne üye olmuş insanların kararıyla söz konusu genel kurulda bir yönetim kurulunun belirlendiğini belirten Kaynar, neden istifa kararı aldığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bütün kulüplerde de böyledir, insanlar aslında teamül gereği başkanlara oy verirler. Bizde çarşaf liste yok, blok liste var. Yani Osman Sungur, Osman Sungur'un belirlediği yönetim kurulu üyeleri, yedek yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu, disiplin ve denetim... Oradaki isimleri de az önce söylediğim gibi başkan belirliyor. Üyeler de aslında başkana oy veriyorlar ve başkana güveniyorlar. Yaklaşık 700 oy alarak Osman Sungur başkan seçildi. Bir sene önce Gençlerbirliği'ni, Trendyol 1. Lig'de şampiyon yapmış bir başkan olduğundan dolayı genel kurul üyeleri bir vefa örneği göstererek Osman Sungur'u yeniden başkan seçti. Şimdi Osman Sungur sağlık sorunları, iş, zaman bulamama gibi gerekçelerle başkanlıktan ayrıldı. Dolayısıyla genel kurulun iradesi dışında bir manzara ortaya çıktı. Ben de yönetim kurulunun yedek üyesiydim. Bu irade ortadan kalktığı, sakatlandığı için teamüller gereği meşruiyetini yitirmiş bir yönetim kurulunun içinde olmak istemediğimden istifa ettim."

Kaynar, başlatılan imza kampanyasına ilişkin şunları söyledi:

"Kulüplerde muhalefet ve iktidar olmaz. Kulüp üyelerinin hepsi bir camianın parçasıdır. Burada bir yanlış var. Camianın bir parçası bu yanlışı, hatalı durumu bir şekilde sürdürmek istiyor. Ödemelerin gecikeceği, takımın zor günler yaşayacağı gerekçesiyle bunu yapıyorlar. Tüzüğümüz gereği üyelerin beşte biri genel kurul çağrısı yaparsa genel kurula gidilmek zorunda."

Kaynar, Sungur'un istifasının ardından 17 yönetim kurulu üyesinin bir araya gelerek yeni başkan seçtiğini belirterek, "Yeni başkanı genel kurul seçmedi. Dolayısıyla camianın geride kalan kısmı, taraftarlarımız, üyelerimiz, camianın küçük bir kısmının bu yanlış kararını düzeltmek için bir imza kampanyası düzenliyor." dedi.

Delege sayısına ilişkin soruya Kaynar şu yanıtı verdi: "Yuvarlak bir rakamla delege sayısı 2 bin 500. Buna benzer süreçleri daha önce yaşamıştık. İmza toplanırken yeni üye kaydı yapılıp, o iş de değiştiriliyor. Ben yakıştıramam. 'Biz Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleriyiz, biz Gençlerbirliği başkanıyız' diyen insanlara, camianın bu isteğiyle buluşmayı tavsiye ederim. 500 imza toplandığında 'Bizim 2 bin 600 üyemiz var. Geçen hafta 100 kişi daha kaydettik', 600 topladığında 'Bizim 2 bin 700 üyemiz var' gibi bir tavra gireceklerini açıkçası zannetmiyorum."

Mehmet Soylu'nun açıklamaları

Eski asbaşkan Mehmet Soylu da mevcut yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini vurguladı. Soylu, geçmiş uygulamalara atıfta bulunarak, "Kulübümüzde teamüller gereği hep böyleydi. Delegelerin de isyanı buna. Genel kurul kararıyla yeni yönetim seçilsin." dedi.

Soylu, sürece ilişkin şunları paylaştı: "Bu kararın alınacağını, Osman Sungur istifa etmeden öğrendiklerini aktardık. Kulübün başkan vekiliyle Alanya maçı öncesi konuştuk. Daha sonra Niyazi Akdaş Bey'le beraber de bu arkadaşlarla konuştuk. Ardından Arda Çakmak, Arif Ölmez, Kubilay Güvenç beyler ve benim olduğum ortamda tekrar toplantı yapıldı. Biz, bu zorlu süreçte maddi olarak da destek olacağımızı, acil lazım denilen 60-70 milyon lira parayı karşılayacağımızı söyledik. 'Yeter ki siz yeni bir üye yapmadan kulübü genel kurula götürün.' dedik."

Soylu, toplanması gereken imza sayısına değinerek, "Genel kurula gidilmesi için üye sayısının beşte birinin imzasının yeterli olduğunu belirten Soylu, '500'ü aşmamız lazım. Tabii bu imzalar tek burada toplanmıyor. Şu ana kadar aldığım bilgiye göre 150 imzayı aşmış bulunuyoruz. Bireysel imzalar da gelecek şehir dışından. Bugünkü rakam 200 civarında olur. Taraftar gruplarının ve belli derneklerin imzalarını bekliyoruz, onlar da yarın gelecek. Gereken sayıya çok rahat ulaşılacağını düşünüyoruz.' Ayrıca, yeterli imza toplanmadığı ve yönetim tüzüğe göre seçim kararı almazsa kayyum atanma durumunun söz konusu olabileceğini belirterek, '9 kişilik bir hukuk kurulu oluşturduk' ifadelerini kullandı."

