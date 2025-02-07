Gençlerbirliği'nden Forvete İki Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, forvet hattını güçlendirmek amacıyla iki yeni oyuncu transfer etti. Rumen Daniel Popa ve Brezilyalı Leo Gaucho olarak bilinen Leonardo Andriel dos Santos, Ankara ekibinin yeni imzaları oldu.

Leo Gaucho ile Anlaşma Sağlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'da forma giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu sezon 19 maçta 9 gol atan Brezilyalı santrafor, takımına önemli katkılar sağlayabilecek bir oyuncu profiline sahip.

Daniel Popa'nın Katkıları

Gençlerbirliği, Romanya'nın FCSB takımından 29 yaşındaki Daniel Popa'yı da 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Popa, bu sezon FCSB ile ligde 15, Avrupa kupalarında ise 12 maça çıkarak tecrübesini gösterdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde kaydettiği 2 gol ile dikkatleri üzerine çekti.

Bu transferlerle birlikte Gençlerbirliği, forvet hattında daha fazla derinlik ve genişlik sağlamayı hedefliyor. Yeni oyuncuların, sezonun geri kalanında takımın başarısına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen Daniel Popa'yı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen Daniel Popa'yı transfer etti.