Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını Beştepe'de sürdürüyor. Maç 9 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 15:59
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, futbol takımı teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenman gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalarda futbolcular, top kapma, taktik ve duran top organizasyonları üzerinde yoğunlaşarak gelecek maç için form tutmaya devam ediyor.

Samsunspor-Gençlerbirliği maçı, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

