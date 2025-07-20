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Gençlerbirliği, Süper Lig'de Kalıcı Başarı İçin Hedeflerini Belirledi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:52
Gençlerbirliği, Süper Lig'de Kalıcı Başarı İçin Hedeflerini Belirledi

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Kalıcı Başarı İçin Hedeflerini Belirledi

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği’nin 4 yıl aradan sonra döndüğü Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak için var gücüyle çalıştığını duyurdu. Bolu'nun Karacasu beldesinde devam eden kamp sürecinde takım, günlük çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanırken, Eroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Kamp ve Hazırlık Süreci

Eroğlu, kamp döneminin amaçlarını şu şekilde açıkladı: "Fiziksel durumu yükseltmek ve sistem anlayışını oturtmak için yoğun tempoda çalışıyoruz. Hazırlık maçlarıyla takım seviyemizi değerlendiriyor ve eksikliklerimizi tespit ediyoruz."

Transfer Çalışmaları ve Kadro Derinliği

Teknik direktör, transfer çalışmalarına da dikkat çekerek, "Kamp sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri transfer. Ancak, hem ekonomik koşullar hem de sistemimize uygunluk açısından doğru oyuncuları tercih etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar 4 yeni oyuncu kadromuza dahil oldu ve toplamda 8 transfer planlıyoruz. Bu, uzun sezon ve rekabet açısından son derece önemli" dedi.

Kurumsal Yapı ve Başarı

Eroğlu, sportif başarı kadar kurumsal yapının da önemli olduğunu belirtti: "Başkenti Süper Lig'de temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz ve Gençlerbirliği büyük bir camia. Bu bilinçle hem saha içinde hem de kulüp yapısında güçlü bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Rahmetli İlhan Cavcav başkanımızın oluşturduğu sistem, ekonominin sürdürülebilirliği ve oyuncu gelişimi üzerine kuruluydu; biz de aynı yapıyı yeniden inşa etmek istiyoruz."

Genç Yetenekler ve Hedefler

Kamp kadrosunda altyapıdan gelen genç oyuncuların da olduğunu aktaran Eroğlu, "Yetenekli oyuncuları erken yaşta keşfetmek bizim için oldukça değerli. A takımın ilk 10'da kalması ve ardından Avrupa kupalarına gidecek yapıyı oluşturmak öncelikli hedefimiz" sözlerini kullandı. Zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Eroğlu, "Bütçeleri güçlü olan takımlara karşı mücadele vereceğiz ve bu duruma göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sonuç olarak

Eroğlu, takım başarısının temelini sistemin oluşturduğunu vurgulayarak, "Oyun planımızı bireyler yerine takım üzerine kurmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle transfer edeceğimiz oyuncuların sisteme uyumu oldukça önemli. Taraftarımızın desteğiyle birlikte başarıya daha kolay ulaşabileceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Gençlerbirliği ekibi, günde çift antrenman yaparak yeni...

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Gençlerbirliği ekibi, günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Gençlerbirliği ekibi, günde çift antrenman yaparak yeni...

Bolu'nun Karacasu beldesinde kamp yapan Gençlerbirliği ekibi, günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Gençlerbirliği teknik direktör Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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