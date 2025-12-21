DOLAR
Gençlerbirliği – Trabzonspor: Ligde 73. randevu Eryaman'da

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Gençlerbirliği, zirve adayı Trabzonspor'u Eryaman Stadyumu'nda ağırlıyor. İki takım ligde 73. kez karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:15
Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşması 73. randevu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u deplasmanda ağırlayacak. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de oynanacak.

Maç detayları

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları ise Hüseyin Aylak ve Murat Altan olacak.

Trabzonspor cephesinde Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Onuachu ve Oulai bu maçta forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin tedavileri ise sürüyor. Ligde 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, sezonun ilk yarısının son maçından galibiyetle ayrılarak devreyi moralli kapatmak istiyor.

Geçmiş karşılaşmalar ve istatistikler

İki takım ligde bugüne dek 72 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonsporun 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği 12 kez sahadan galip ayrıldı. Takımlar 19 maçta eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un attığı gol sayısı 137, kalesinde gördüğü gol sayısı ise 67.

Başkent'te oynanan karşılaşmalarda da Trabzonspor üstün: Ankara'da oynanan 36 maçta bordo-mavililer 16 galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8 galibiyet alabildi ve 12 maç berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi Ankara'da 53 gol atarken, Başkent temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

