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Gençlerbirliği transfer hamleleriyle dikkat çekiyor

Gençlerbirliği, Zan Zuzek ve Oğuzhan Berber ile kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:42
Gençlerbirliği transfer hamleleriyle dikkat çekiyor

Gençlerbirliği, Yeni Transfere İmza Attı

Trendyol 1. Lig'in öne çıkan takımlarından Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Kulüpten gelen açıklamalara göre, Slovenyalı stoper Zan Zuzek ile anlaşıldı.

Zan Zuzek Kimdir?

Son olarak İtalya'nın Serie B liginde mücadele eden Bari takımında forma giyen Zan Zuzek, 27 yaşında bir defans oyuncusudur. Gençlerbirliği ile 2+1 yıllık bir sözleşmeye imza atarak geleceğe dönük bir birliktelik başlattı.

Oğuzhan Berber ile Yeniden Bir Araya Geldiler

Bunun yanında, geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki stoper Oğuzhan Berber ile de 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Gençlerbirliği, bu transferlerle savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkent temsilcisi, bu yeni transferlerin ardından rakiplerine karşı daha güçlü bir performans sergilemek amacıyla çalışmalara devam edecek.

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