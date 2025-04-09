Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenman, çabukluğa ve koordinasyona yönelik fitness topu kullanılarak yapılan eğlenceli oyunla devam etti. Ardından, 5'e 2 top kapma oyunu gerçekleştirildi ve antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde, Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere maç kadrosunda yer almadı. Eryaman Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Zan Zuzek de yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Zan Zuzek de yer aldı.