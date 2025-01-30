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Gençlerbirliği ve Referans Spor Kadın Futbol Kulübü'nden Önemli İşbirliği

Gençlerbirliği, Referans Spor ile altyapı işbirliği anlaşması imzalayarak kadın futboluna katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:00
Gençlerbirliği ve Referans Spor Kadın Futbol Kulübü'nden Önemli İşbirliği

Gençlerbirliği ve Referans Spor Kadın Futbol Kulübü'nden Önemli İşbirliği

Gençlerbirliği, kadın futbol programı kapsamında Ankara'nın TFF Kadınlar 3. Ligi takımlarından Referans Spor ile altyapı işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kadın futboluna olan desteklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Açıklamalar ve Hedefler

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği yetiştirme grubunda yer alan kız sporcular, Referans Spor Kadın Futbol Kulübü kadrosunda ligde mücadele edebilecek. Bu program sayesinde daha fazla sporcunun maç tecrübesi kazanması ve gelişimlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Anlaşmanın, Gençlerbirliği, Referans Spor ve Ankara kadın futbolu için hayırlı olmasını dileriz," ifadelerine yer verildi.

Referans Spor’un İlk Maçı

TFF Kadınlar 3. Lig 19. grupta mücadele verecek olan Referans Spor, ilk maçını 8 Şubat Cumartesi günü Genç Yiğitler Spor Kulübü ile oynayacak. Bu işbirliği, kulüpler arasındaki etkileşimi artıracak ve bölgedeki kadın futboluna pozitif katkılar sağlayacak.

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