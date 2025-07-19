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Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar 22 Temmuz'da Tractor FC ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:18
Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürüyor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden biri olan başkent temsilcisi, sezon öncesi ilk kamp dönemini Ankara'daki Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamladıktan sonra, ikinci etap çalışmalarına Bolu'nun Karacasu beldesinde devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanda teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde idman yaptı. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, ardından pas çalışmalarının da yer aldığı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Gençlerbirliği, 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de İran temsilcisi Tractor FC ile bir hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maç, yeni sezon öncesi kadronun son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

Ankara ekibi, Bolu kampını 23 Temmuz'da tamamlayarak tekrar Ankara'ya dönecek ve sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

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