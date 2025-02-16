Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. ING Türkiye Kupası'nı kazanarak tarih yazan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Bak, yaptığı tebrik mesajında, "Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.