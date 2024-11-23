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George Russell, Las Vegas Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti. Yarış 50 tur üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:51
George Russell, Las Vegas Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

George Russell, Las Vegas'ta Fırtına Gibi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell kazandı. ABD'nin Nevada eyaletindeki 6,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında Britanyalı pilot, 1:32.312'lik derece ile en hızlı süreyi elde ederek ilk sırada yer aldı.

İkinci ve Üçüncü Sıralar

Russell'ın ardından, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci sırayı alırken, Alpine takımı adına yarışan Pierre Gasly ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Las Vegas Grand Prix'si, yarın TSİ 09.00'da başlayacak ve toplamda 50 tur üzerinden koşulacak. Yarış, Formula 1 tutkunları için heyecan dolu anlar vaadediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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