Geosis Boluspor, Manisa FK'yi 2-0 Yerinde Geçti

Trendyol 1. Lig 26. Haftasında Önemli Galibiyet

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Geosis Boluspor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Boluspor, baştan sona üstün bir performans sergileyerek rakibini 2-0 mağlup etti.

Mücadele Detayı

Geosis Boluspor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirirken, Manisa FK ise evinde yaşadığı bu mağlubiyetle moral bulamadı. Takımın oyuncuları, maç boyunca gösterdiği savaşçı ruhla antrenörlerini de memnun etti.

İlk yarıda bulduğu etkili ataklarla avantaj elde eden Geosis Boluspor, ikinci yarıda da skoru koruyarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuç, ligin kalan haftaları için Boluspor’un motivasyonunu artmanın yanı sıra, mücadele heyecanını da artırdı.

Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı izleyerek her iki takımın performansını değerlendirdi. Manisa FK'nın ihtiyaç duyduğu galibiyet için çabaları yetersiz kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Manisa FK ile Geosis Boluspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa FK’den Mamadou Cissokho (solda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Manisa FK ile Geosis Boluspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Manisa FK’den Mamadou Cissokho (solda) rakibiyle mücadele etti.