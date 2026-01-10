Gideon Jung Sakaryaspor’a Transfer Oldu — Kayserispor Ayrılığı
Transfer Detayları
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Tecrübeli Alman futbolcunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu.
Edinilen bilgilere göre Gideon Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından oyuncunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor’a resmi imzayı atması bekleniyor.
Gideon Jung, orta saha ve savunmada görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı.
KAYSERİSPOR; SEZON BAŞINDA ANLAŞMAYA VARDIĞI GİDEON JUNG İLE YOLLARINI AYIRDI. JUNG, SAKARYASPOR’A TRANSFER OLDU.