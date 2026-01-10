Gideon Jung Sakaryaspor’a Transfer Oldu — Kayserispor Ayrılığı

Kayserispor, sezon başında anlaşma sağladığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki futbolcu Sakaryaspor ile anlaşmaya vardı, kısa sürede imza bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:31
Transfer Detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Tecrübeli Alman futbolcunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu.

Edinilen bilgilere göre Gideon Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından oyuncunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor’a resmi imzayı atması bekleniyor.

Gideon Jung, orta saha ve savunmada görev yapabiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

