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Giray Küçük, Şanlıurfaspor'un YeniBaşkanı

Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda Giray Küçük tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:53
Giray Küçük, Şanlıurfaspor'un YeniBaşkanı

Giray Küçük, Şanlıurfaspor'un Yeni Başkanı

Trendyol 1. Lig'in köklü takımlarından olan Şanlıurfaspor, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlikte, Giray Küçük yeniden başkanlık görevine seçildi.

Tek Aday Olarak Seçildi

Şanlıurfaspor'un tesislerinde düzenlenen genel kurulda, yalnızca tek bir aday olan Küçük, tüm geçerli oyları alarak tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Mali ve İdari Raporlar Onaylandı

Toplantıda mali ve idari raporların yanı sıra tüzük değişiklikleri de onaylandı. Başkan Küçük, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de sınırlı bir bütçeyle etkili bir takım oluşturabilen nadir kulüplerden biri olduklarını dile getirdi.

Şeffaf Yönetim Anlayışı

Küçük, şeffaf bir yönetim mirasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Kongreye gösterilen ilgi için teşekkür ederim. Birlikte, Şanlıurfaspor'un geleceği için canla başla çalışacağız. Güveninizi boşa çıkarmamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız," ifadelerini kullandı.

Sportif ve Mali Başarı Hedefi

Küçük, önümüzdeki dönemde sportif başarının yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdüreceklerinin altını çizdi. "Takımımız, kuruluşunun ilk gününden bu yana kendi kaynaklarıyla idare etmekte zorlandı. Yönetim kurulumuzun bu zorluklarla omuz omuza mücadele ettiğini unutmayalım. Şehir olarak onlara destek olmalıyız, motivasyonlarını kırmadan devam etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulu, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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