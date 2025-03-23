Giresun Sanayispor, Kadın Futbol Süper Ligine Yükseldi

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunda mücadele eden Giresun Sanayispor, grubu ikinci sırada tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Giresun ekibi, şampiyonluk grubunun son haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde ağırladığı 1207 Antalyaspor ile karşılaştı. Bu maçta Giresun Sanayispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmasına rağmen, elde ettikleri sonuç sayesinde ismini Süper Lig tarihine yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından, Giresun Sanayispor'un oyuncuları ve taraftarları bu tarihi başarıdan dolayı büyük bir sevinç yaşadı. Kadın futbolunda önemli bir yer edinmek isteyen Giresun Sanayispor, gelecek sezon Süper Lig'de ter dökecek.

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

TFF Kadınlar 1. Lig play-off şampiyonluk grubunu ikinci tamamlayan Giresun Sanayispor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.