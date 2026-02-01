Giresunspor 0-0 Orduspor 1967 — TFF 3. Lig 3. Grup
TFF 3. Lig 3. Grup’un 19. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Orduspor 1967, Çotanak Stadı’nda karşılaştı ve maç golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maç Bilgileri
Stat: Çotanak
Hakemler: Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli, Semih Tuna
Kadrolar
Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet (Talha Enes dk. 90), Şahin, Şenel Hami, Cengizhan, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 61), Arda, Muhammet, Alperen (Emre dk. 55), Orçun Kaan
Orduspor 1967: Onur, Eren, Ali, Oğulcan, Cuma, Alim, Seyit Ahmet, Koray, Turgut Arda, Ali Kemal, Utku (Muhammet dk. 60)
Teknik Direktör
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Sarı Kartlar
Giresunspor: Cengizhan Koç, Alperen Köşker, Şahin Dik, Orçun Kaan Biçer
Orduspor 1967: Ali Kemal Başaran, Cuma Menize, Seyit Ahmet Altın, Eren Tunalı
TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 19’UNCU HAFTA MAÇINDA GİRESUNSPOR, KONUK ETTİĞİ ORDUSPOR 1967 İLE 0-0 BERABERE KALDI.