Giresunspor 0-0 Orduspor 1967 | TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Giresunspor ile Orduspor 1967 Çotanak Stadı'nda golsüz berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:40
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:40
Giresunspor 0-0 Orduspor 1967 | TFF 3. Lig 3. Grup

Giresunspor 0-0 Orduspor 1967 — TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup’un 19. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Orduspor 1967, Çotanak Stadı’nda karşılaştı ve maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maç Bilgileri

Stat: Çotanak

Hakemler: Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli, Semih Tuna

Kadrolar

Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet (Talha Enes dk. 90), Şahin, Şenel Hami, Cengizhan, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 61), Arda, Muhammet, Alperen (Emre dk. 55), Orçun Kaan

Orduspor 1967: Onur, Eren, Ali, Oğulcan, Cuma, Alim, Seyit Ahmet, Koray, Turgut Arda, Ali Kemal, Utku (Muhammet dk. 60)

Teknik Direktör

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Sarı Kartlar

Giresunspor: Cengizhan Koç, Alperen Köşker, Şahin Dik, Orçun Kaan Biçer

Orduspor 1967: Ali Kemal Başaran, Cuma Menize, Seyit Ahmet Altın, Eren Tunalı

TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 19’UNCU HAFTA MAÇINDA GİRESUNSPOR, KONUK ETTİĞİ ORDUSPOR 1967 İLE 0-0...

TFF 3. LİG 3. GRUP’TA 19’UNCU HAFTA MAÇINDA GİRESUNSPOR, KONUK ETTİĞİ ORDUSPOR 1967 İLE 0-0 BERABERE KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig'te Fark
2
Fenerbahçe'den Çifte Derbi Zaferi: Galatasaray'a Hem Potada Hem Filede
3
Çorluspor 1947, Polatlı 1926'yı 4-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü
4
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 2-0 Kayserispor (İlk Yarı)
5
Boluspor 2-0 Sakaryaspor: Erdal Güneş ve Yusuf Randa'nın Maç Sonu Değerlendirmeleri
6
Bursaspor 6-0 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları