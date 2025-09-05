DOLAR
Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 85-79 Türk Telekom

Antalya'daki Gloria Pre-Season Games 2025'te Trabzonspor, Türk Telekom'u 85-79 mağlup etti; turnuva 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:58
Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 85-79 Türk Telekom

Gloria Pre-Season Games 2025: Trabzonspor 85-79 Türk Telekom

Antalya'da çekişmeli maçın galibi Karadeniz ekibi oldu

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Türk Telekom'u 85-79 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede başkent temsilcisi ilk çeyreği 27-20 önde tamamladı. İlk yarıyı da 45-39 üstün durumda kapatan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte 59-59 eşitlikle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğü ele geçiren Karadeniz ekibi, maçı 85-79 kazandı. Trabzonspor'un son periyotta gösterdiği performans galibiyeti getiren belirleyici unsur oldu.

Gloria Pre-Season Games 2025 kapsamında yarın Trabzonspor - Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş GAİN - Esenler Erokspor maçları oynanacak. Turnuva, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta...

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor ile Türk Telekom karşılaştı.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta...

