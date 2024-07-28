Gökbel Yaylası'nda Yağlı Güreşlerin Şampiyonu Enes Doğan

Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Zirveye Çıkan Pehlivan

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, bu yıl da heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinlikte Enes Doğan, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Mücadele Doluydu

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 60'ı başpehlivan toplamda yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti. Finalde Mustafa Batu ile karşı karşıya gelen Enes Doğan, kıyasıya bir mücadele sonucunda başpehlivanlık unvanına ulaştı.

Ödül Töreni ve Ağalık Yarışı

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle, kazanan başpehlivanlara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik takdim etti. Ayrıca, güreş ağalığı için düzenlenen açık artırmada Utkan Hasan Eminoğlu, 7 milyon 7 bin 77 liralık teklifle en yüksek teklifi vererek ağa unvanını kazandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu. Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 60'ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 pehlivan mücadele etti.