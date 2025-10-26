Golbol Genç Kadın Milli Takımı Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Şampiyon

Okul sıralarından başlayan dostluklarını sürdüren İrem Su Savaş, Ecrin Naz Uyar ve Betül Ayangül, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Almanya'yı 10-2 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:14
SAVAŞ GÜLER - Ortaokul sıralarından başlayan dostluklarını milli başarılara taşıyan İrem Su Savaş, Ecrin Naz Uyar ve Betül Ayangül, temmuzda İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda finalde Almanya'yı 10-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Okulda başlayan dostluk

Konya'da öğrenim gören görme engelli üç sporcunun arkadaşlığı, Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu'nda başladı. Okulda golbol ile tanışan üç arkadaş, daha sonra kentteki Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü'nde tekrar bir araya geldi.

Kulüp ve ulusal başarı

Çocukluk arkadaşı olan milli sporcular bu yıl Genç Kadın Milli Takımı'na seçildi ve finalde Almanya'yı 10-2 yenerek Türkiye'yi gururlandırdı.

Takım kaptanı 16 yaşındaki İrem Su Savaş, AA muhabirine 5 yıldır golbol ile ilgilendiğini belirterek, "Çok güzel bir süreç geçirdik ve güzel bir takım olduk" ifadelerini kullandı. İrem Su, arkadaşlarıyla birlikte A Milli Takım'ın oyuncusu olma hayalini kurduklarını söyledi.

14 yaşındaki Ecrin Naz Uyar, İrem Su Savaş'ın yönlendirmesiyle kulübe katıldığını anlatarak, "İlk başlarda çok iyi değildik ama ilerleyen süreçte çok geliştik. Kulübe geldiğimde üçümüz takım olmaya başlamıştık. Çok güzel bir süreç geçirdik ve güzel bir takım olduk. Avrupa'da da çok güzel bir başarı kazandık." dedi.

15 yaşındaki Betül Ayangül ise 4 yıldır aynı kulüpte ter döktüklerini belirterek, "Birbirimizi çocukluktan beri tanıyoruz. Güzel yol aldık. Bu bağ, arkadaşlığımızın yanı sıra saha içerisindeki performansımızı da artırıyor. Bu arkadaşlıkla da başarı geldi." ifadelerini kullandı.

Hedef: A Milli Takım

Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen, 2021'de kurulan kulübün oyuncularıyla kısa sürede seviye atladığını söyledi. Şen, golbolün ağır bir spor olduğunu ve ciddi antrenman gerektirdiğini vurgulayarak, "Çok ciddi antrenman süreci gerektiriyor. Biz yılın her haftasını değerlendirdik. Kulüp olarak genç milli takımda nasıl yer aldıysak, A Milli Takım'ın da bizim çocuklarımızdan oluşması için çaba sarf ediyoruz. Maçı ağlayarak izledik. Bu duyguyu tekrar tekrar yaşamak için aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Şen, takımın bu yıl Türkiye şampiyonu olduktan sonra genç milli takım kadrosuna dahil edildiğini ve Avrupa'da gurur yaşattıklarını belirtti.

Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda, Almanya'yı yenerek şampiyon olan ve aynı kulüpte oynayan Golbol Genç Kadın Milli Takımı sporcuları, A Milli formayı giyebilmenin hayalini kuruyor. Ortaokul arkadaşları olan görme engelli İrem Su Savaş (sol 2), Ecrin Naz Uyar (sağ 2) ve Betül Ayangül'ün (sağda) yolu, kentteki Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü'nde tekrar kesişti.

