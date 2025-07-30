Gönüllü Gençler Tarımda Hasat İçin Bir Araya Geliyor

Gönüllü Gençler Tarım Alanlarında Hasat Yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Programı" çerçevesinde, gençler gönüllü olarak tarım alanlarında hasat yapıyor. Bu etkinlikler, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde düzenleniyor.

Etkinlikler Türkiye Genelinde Gerçekleştiriliyor

Haziran ile Aralık ayları arasında gerçekleştirilen gönüllü hasat etkinlikleri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve il müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor. Gençler, bu faaliyetlere katılarak üreticilerle birlikte ürün topluyor ve tarımsal üretimi yakından deneyimliyor.

Bu kapsamda, gençler; çilek, kekik, sarımsak, haşhaş, bamya ve çeşitli meyve türlerinin hasadına katılarak, farklı tarımsal ürünlerin üretim süreçlerini yerinde görme ve deneyimleme imkanı buluyor.

148 Hasat Organizasyonu Hedefleniyor

28 Temmuz itibarıyla, gönüllü hasat etkinliklerinin 75 noktada başarıyla tamamlandığı duyuruldu. "Genç Çiftçi Programı" dahilinde, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 81 ilde toplam 148 hasat organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu etkinlikler, gençlerin yalnızca üretime katkı sunmasını sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda gönüllülük bilinci, çevresel farkındalık ve toplumsal sorumluluk duygularını da pekiştiriyor.

Önümüzdeki dönemde 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 6 farklı ilde hasat etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler sayesinde gençler, tarımsal faaliyetlerin toplum ve ekonomi açısından önemini yerinde gözlemleyerek, üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarıma ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde "gönüllü hasat etkinliği" düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarıma ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde "gönüllü hasat etkinliği" düzenleniyor.