Gönüllü Gençlik Liderliği Başvuruları Açıldı

Gönüllü Gençlik Liderliği Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ildeki gençlik merkezlerinde ve üniversite genç ofislerinde görev almak üzere Gönüllü Gençlik Liderliği için başvuruları kabul etmeye başladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu program aracılığıyla gençlerin aktif katılımlarını teşvik etmek ve çeşitli gençlik çalışmalarında gönüllü olarak görev almalarını sağlamayı amaçlanmaktadır. Toplamda 2 bin 462 Gönüllü Gençlik Lideri atanacak.

Programın Hedefi

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gönüllü Gençlik Liderliği Programı, gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmayı ve gönüllülük faaliyetlerine katılım oranını artırmayı hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?

Gönüllü Gençlik Liderliği için başvuruda bulunmak isteyenler, üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören, ayrıca Gençlik Merkezlerine en az 6 ay üyelik süreleri olan gençlerden oluşmaktadır.

Başvurular, 21 Ekim Pazartesi günü sona erecek ve başvuruların genclikhizmetleri.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.