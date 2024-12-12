Trendyol 1. Lig'de 16. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta yarın başlıyor. Haftanın açılışında iki heyecan verici karşılaşma gerçekleşecek.

MKE Ankaragücü, Manisa FK'yı konuk ederken, Adanaspor da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maçların detayları şöyle:

Maç Programı

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Eryaman)

20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Sakaryaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Büyük bir heyecanla beklenen bu maçlar, futbolseverler için dolu dolu anlar yaşatacak. Takımların performansları ve mücadeleleri takip edilerek, puan cetvelindeki durum da merakla izlenecek.