Görme engelli atlet Serkan Yıldırım’dan güzel haber: Rekor kırarak altın madalyaya uzandı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Japonya'da Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası organizasyonu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, şampiyonada yarışan ve ülkemizi temsil eden Serkan Yıldırım’ın, 10.53 saniyelik derecesi ile şampiyona rekoru kırmış olduğu ve altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmayı başardığı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, rekor kırarak dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Serkan Yıldırım’ı tebrik etti.