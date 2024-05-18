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Görme engelli atlet Serkan Yıldırım’dan güzel haber: Rekor kırarak altın madalyaya uzandı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli atlet Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalyayı kazanmayı başardı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:17
Görme engelli atlet Serkan Yıldırım’dan güzel haber: Rekor kırarak altın madalyaya uzandı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Japonya'da Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Şampiyonası organizasyonu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, şampiyonada yarışan ve ülkemizi temsil eden Serkan Yıldırım’ın, 10.53 saniyelik derecesi ile şampiyona rekoru kırmış olduğu ve altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmayı başardığı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden, rekor kırarak dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Serkan Yıldırım’ı tebrik etti.

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