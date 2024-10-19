DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.322.650,74 0,13%

Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Hedefler

Görme Engelli Kadın Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Gülşah Aktürk, uluslararası başarıya odaklandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:14
Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Hedefler

Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Başarı Hedefi

Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası'nda başarı elde eden Gülşah Aktürk, milli takım ile uluslararası arenada mücadele etmeyi planlıyor.

Şampiyonluktan Uluslararası Arenaya

Doğuştan görme engelli olan 28 yaşındaki Gülşah Aktürk, Adana Görme Engelliler Spor Kulübü formasıyla 2023 yılında düzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer elde etti. Gülşah, bu turnuvada 6 gol atarak 'gol kraliçesi' unvanına sahip oldu.

Paralimpik Hayal

Aktürk, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da başarılı bir golbol oyuncusuydu ve altın madalya kazanmıştı. Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nın kurulması ile birlikte, futbol kariyerine yönelme kararı aldı.

2025 Hedefi

Gülşah Aktürk, uluslararası başarı hedefleri arasında 2025 yılında Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmayı istiyor. Aktürk, paralimpik olimpiyatlarda da yer almayı hedefliyor.

İlk Altın Madalya Umudu

Aktürk, golboldaki başarısını futbolda da sürdürmek istiyor. "Futbolda da ilk altın madalyayı almak istiyoruz" diyen Gülşah, takım sporlarında elde ettikleri ilk başarıyı futbol için de tekrarlamayı amaçlıyor.

Gülşah Aktürk, "Futbol çok daha zorlu bir branş. Burada da kürsüde yer almak büyük bir gurur olacaktır" diyerek gelecekteki hedeflerine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Hedefler
2
Bolu'da Kayaklı Koşu Sporcuları Kış Sezonuna Hazırlanıyor
3
Acil para lazım diyenlere 9000 TL nakit imkanı! Telefondan 5 dakikada başvuran hemen alacak
4
Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay İle Yeni Bir Başlangıç Yapıyor
5
Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Heyecanı
6
Kapadokya Ultra Trail Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak