Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Hedefler

Görme Engelli Kadın Futbolcudan Uluslararası Başarı Hedefi

Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası'nda başarı elde eden Gülşah Aktürk, milli takım ile uluslararası arenada mücadele etmeyi planlıyor.

Şampiyonluktan Uluslararası Arenaya

Doğuştan görme engelli olan 28 yaşındaki Gülşah Aktürk, Adana Görme Engelliler Spor Kulübü formasıyla 2023 yılında düzenlenen Türkiye Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer elde etti. Gülşah, bu turnuvada 6 gol atarak 'gol kraliçesi' unvanına sahip oldu.

Paralimpik Hayal

Aktürk, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da başarılı bir golbol oyuncusuydu ve altın madalya kazanmıştı. Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nın kurulması ile birlikte, futbol kariyerine yönelme kararı aldı.

2025 Hedefi

Gülşah Aktürk, uluslararası başarı hedefleri arasında 2025 yılında Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmayı istiyor. Aktürk, paralimpik olimpiyatlarda da yer almayı hedefliyor.

İlk Altın Madalya Umudu

Aktürk, golboldaki başarısını futbolda da sürdürmek istiyor. "Futbolda da ilk altın madalyayı almak istiyoruz" diyen Gülşah, takım sporlarında elde ettikleri ilk başarıyı futbol için de tekrarlamayı amaçlıyor.

Gülşah Aktürk, "Futbol çok daha zorlu bir branş. Burada da kürsüde yer almak büyük bir gurur olacaktır" diyerek gelecekteki hedeflerine dikkat çekti.