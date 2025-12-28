Göztepe, 25,2 Yaş Ortalamasıyla Trendyol Süper Lig'in İlk Yarısının En Genç Takımı

Trendyol Süper Lig'de 17 haftanın tamamlanmasıyla sezonun ilk yarısı sona erdi. Takımların yaş ortalamaları belirlendi ve 25,2 yaş ortalaması ile Göztepe sezonun ilk yarısının en genç takımı oldu.

Gençleşme stratejisi ve transferler

Transfer politikasında köklü bir değişime giden Göztepe, geleceğe yatırım yaparak genç ve potansiyelli oyunculara yöneldi. Son iki sezonda yerli ve yabancı birçok genç futbolcuyu vitrine çıkaran sarı-kırmızılılar, bu sezon da yaş ortalamasıyla öne çıktı.

Ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan takım, transfer politikasında yalnızca genç ya da tecrübeli oyunculara yönelmek yerine teknik heyetin raporları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere en doğru takviyeleri yapmayı tercih ediyor.

Yaz transfer döneminde savunma hattı 32 yaşındaki Godoi ile güçlendirilirken, hücum hattına 19 yaşındaki forvet Sabra dahil edildi. Farklı bir bölge olan kanat bek pozisyonu 2002 doğumlu Arda Okan Kurtulan ile takviye edilirken, hücuma yönelik orta saha için de 30 yaşındaki Efkan Bekiroğlu kadroya katıldı.

SÜPER LİG’DE İLK YARININ EN GENÇ TAKIMI GÖZTEPE