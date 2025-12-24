DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta: Ankara Keçiörengücü, Eryaman'da Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti; golleri Ayan, Akman ve Develi kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:13
Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu | Ankara Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı.

Maç Detayları

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Kadro ve Yedekler

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington Ferreira, Hakan Bilgiç (Ali Dere dk. 83), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 83), Halil Can Ayan (İbrahim Akdağ dk. 73), Eren Sami Poyraz (Junior Fernandes dk. 61), Süleyman Luş, Tahsin Özler (Francis Ezeh dk. 61)

Yedekler: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Francis Ezeh, Mame Diouf, Muhammed Talha Tahiroğlu, Bulut Özdaş

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Alhan Kurtoğlu (Barış Zeren dk. 46), Batuhan Ekinci (Muhammed Emir Terzi dk. 58), Eren Büyükbaş (Arif Emre Eren dk. 58), Arda Çeşmebaşı (Emre Can Yeşilöz dk. 70), Mustafa Arda Akkaş (Emir Ali Ağaçe dk. 46), Ali Keten, Mustafa Kaçan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Ali Berat Fidan, Yağız Arif Çiğdem

Teknik Direktör: Efe İnanç

Goller ve Kartlar

Goller: Halil Can Ayan (dk. 17), Ali Akman (dk. 37), Erkam Develi (dk. 80) — Ankara Keçiörengücü; Arif Emre Eren (dk. 59) — Beyoğlu Yeni Çarşı

Kırmızı kart: Ali Akman (dk. 45+3) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Abdullah Çelik (Ankara Keçiörengücü)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

