Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu | Ankara Keçiörengücü 3-1 Beyoğlu Yeni Çarşı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı.
Maç Detayları
Stat: Eryaman
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan
Kadro ve Yedekler
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington Ferreira, Hakan Bilgiç (Ali Dere dk. 83), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 83), Halil Can Ayan (İbrahim Akdağ dk. 73), Eren Sami Poyraz (Junior Fernandes dk. 61), Süleyman Luş, Tahsin Özler (Francis Ezeh dk. 61)
Yedekler: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Francis Ezeh, Mame Diouf, Muhammed Talha Tahiroğlu, Bulut Özdaş
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Alhan Kurtoğlu (Barış Zeren dk. 46), Batuhan Ekinci (Muhammed Emir Terzi dk. 58), Eren Büyükbaş (Arif Emre Eren dk. 58), Arda Çeşmebaşı (Emre Can Yeşilöz dk. 70), Mustafa Arda Akkaş (Emir Ali Ağaçe dk. 46), Ali Keten, Mustafa Kaçan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican
Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Ali Berat Fidan, Yağız Arif Çiğdem
Teknik Direktör: Efe İnanç
Goller ve Kartlar
Goller: Halil Can Ayan (dk. 17), Ali Akman (dk. 37), Erkam Develi (dk. 80) — Ankara Keçiörengücü; Arif Emre Eren (dk. 59) — Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırmızı kart: Ali Akman (dk. 45+3) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Abdullah Çelik (Ankara Keçiörengücü)
