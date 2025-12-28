90. Büyük Atatürk Koşusu Tamamlandı: Ergüven ve Öztürk Zirvede

90. Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü nedeniyle bu yıl 90. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu başarıyla gerçekleştirildi. Yarış Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayıp Ankara Tren Garı’nda son buldu.

Erkeklerde Diyar Ergüven 29 dakika 24 saniye ile, kadınlarda ise Dilek Öztürk 34 dakika 8 saniye ile birinciliği elde etti.

Ahmet Karadağ: Organizasyon ve katılımda artış

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yarışın 90 yıldır kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak organizasyondaki artışı değerlendirdi. Karadağ şunları söyledi: "1992 yılından beri kadınlar seviyesinde de, kadın kategorisinde de yarışmalar icra edilmeye başlandı. Bugüne kadar çok ciddi bir katılımla arttı. En son geçen yıl yaptığımıza göre yaklaşık 2 katı kadar çok daha ciddi bir katılımla yarışmayı bitirdik. Çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel bir dereceyle de geldiler. Özellikle erkeklerde gelen ilk 3 sporcunun TSK mensubu olması, Büyük Atatürk’e olan saygıdan dolayı, onların takım olarak şampiyon olması da bizi mutlu etti. Yarışmada koşan ve yarışmaya organizasyonlu aylardır bize destek olan herkese minnettarız. Büyük Atatürk Koşusu inşallah 100’e kadar devam eder. İnşallah burada olmak bize nasip olur. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideri, cumhuriyeti bize getirdi. Cumhuriyeti de Ankara’da kurarak bize emanet etti. Bizler de bu emaneti kendisinin bu yarışıyla anmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen Atletizm Federasyonu olarak budur. İnşallah bundan sonra da daha büyük yarışlarla Büyük Atatürk Koşusunu ileriye taşımaya çalışacağız."

Diyar Ergüven: TSK adına ilk yarışta şampiyonluk

Diyar Ergüven yarış sonrası duygularını paylaştı: "Atletizm sporcusuyum. Kulübüm TSK. TSK adına ilk yarışım, çok mutluyum. Çok mutluyum, gerçekten beklemiyordum. Çok büyük sporcular var burada. Takımımız çok güçlü. Ben de birinci girdiğim için çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder."

Dilek Öztürk: Erzurum’dan gelen şampiyon

24 yaşındaki milli sporcu Dilek Öztürk, zaferin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Bu yarışmayı kazanmak da benim için bir gurur kaynağı. Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde bitirmiştir. Çünkü sakatlanmaya meyilli bir parkur. Bizler bu soğukta ter dökerken sizler de heyecanımıza ortak olup bizi bu Ankara’nın ayazında beklediğiniz için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yasin Bilmez: İtfaiyeciler adına farkındalık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 45 yaşındaki Yasin Bilmez, yarışa itfaiyeciler adına katıldığını ve farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi: "Şu an üzerimde yaklaşık 45 kilo var. Ben farkındalık oluşturmak adına koşuyorum. Türkiye’deki tüm itfaiyeci arkadaşlarım adına koştum. Geçen sene de koştum. Bu sene de koştum. Bir dahaki sene de koşmayı düşünüyorum. Türkiye’deki tüm itfaiyecilerin arama-kurtarma, yangın, deprem, sel gibi bütün itfaiye olaylarında başarılı oldukları kadar sportif başarısını da göstermek için burada koştum. Çok güzel bir parkurdu. Buradaki bütün ekiplere çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Geçen sene 1 saat 15 dakikada bitirdim. Bu sene 1 saat 11 dakika, 4 dakika daha geliştirdim. Bir dahaki sene inşallah yine aynı parkurda, yine burada görüşmek üzere."

Yarış, Atatürk'ü anma geleneğinin bir parçası olarak atletizm camiası ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle sona erdi.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN, ANKARA'YA GELİŞİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BU YIL 90. KEZ ORGANİZE EDİLEN BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU TAMAMLANDI.