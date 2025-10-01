Göztepe, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig 8. haftasında RAMS Başakşehir maçı öncesi Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:57
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenmanı teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdi. Çalışma, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde takım dar alanda oyun oynadı; ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonlarına odaklandı.

Göztepe, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

