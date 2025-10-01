Göztepe, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig 8. hafta
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek olan Göztepe, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre antrenmanı teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdi. Çalışma, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde takım dar alanda oyun oynadı; ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonlarına odaklandı.
Göztepe, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.