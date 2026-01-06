Göztepe Basketbol, 26 Yaşındaki Pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı Transfer Etti

Göztepe Basketbol, 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı. Takım 18 haftada 13 galibiyetle ligde 5. sırada.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:36
Takım hedefleri ve transferin ayrıntıları

Göztepe Basketbol, 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Göztepe Basketbol, 18 haftada elde ettiği 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alıyor. Puan tablosunda daha üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı İzmir ekibi, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Göztepe Basketbol, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüp açıklaması

"2000 doğumlu, 2.10m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan; geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim formasıyla geçiren ve sezona Semt77 Yalovaspor ile başlayan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşmaya vardık. Kılıçarslan Şenkahya’ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz"

