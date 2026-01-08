Kayserispor'un Yeni Transferleri Antalya Kampına Katıldı

Kayserispor’un yeni transferleri Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, Antalya kampına katıldı; antrenmanlardaki hırslı performansları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:26
Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather kampa dahil oldu

Kayserispor’un yeni transferleri, kulübün Antalya’daki kampına katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig’de ilk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Kampın başlamasıyla birlikte teknik ekip, transferlerin uyum sürecini ve fiziksel durumunu yakından takip ediyor.

Kulübe yeni katılan Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather, kampa katılarak takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Bir an önce form tutup formayı giymek isteyen oyuncuların antrenmanlarda hırslı ve istekli halleri gözlendi.

Teknik heyetin beklentisi, transferlerin kısa sürede takıma adapte olarak ikinci yarıda katkı sağlaması yönünde.

