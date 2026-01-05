DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde

Fenerbahçe kafilesi, Turkcell Süper Kupa yarı finali için Adana'ya geldi; Başkan Sadettin Saran takımın motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:37
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi son hazırlıklar

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya ulaştı.

Kafile, uçakla Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu. Gazetecilere konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" dedi.

Başkan Saran, otel önünde alınan güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleriyle de selamlaştı.

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması, yarın saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI İÇİN YENİ ADANA STADYUMU'NDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇI İÇİN YENİ ADANA STADYUMU'NDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, ADANA'YA GELDİ.

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN, "ADANA GÜZEL YER, ADANA İNSANI SICAKTIR. BURADA OLMAKTAN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
2
Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı
3
Fenerbahçe, Finlandiyalı Smaçör Luka Marttila’yı Transfer Etti
4
Beşiktaş, Antalya Kampı Öncesi İstanbul'da Son İdmanını Yaptı
5
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile Yollarını Ayırdı
6
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe
7
Manchester United, Ruben Amorim ile yollarını ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları