Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi son hazırlıklar
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya ulaştı.
Kafile, uçakla Mersin’in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu. Gazetecilere konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" dedi.
Başkan Saran, otel önünde alınan güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleriyle de selamlaştı.
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması, yarın saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.
