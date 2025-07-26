Göztepe, Beninli Forvet Olaitan'ı Transfer Etti

Göztepe, Beninli Yıldızla Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Junior Olaitan Ishola ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Junior Olaitan Ishola. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son İstasyonu Grenoble

23 yaşındaki Olaitan, profesyonel kariyerine Fransa İkinci Lig ekiplerinden Grenoble'da devam etmekteydi. Göztepe'nin bu transferle birlikte hücum hattını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.