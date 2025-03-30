Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Start Verdi

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olmanın hazırlıklarına hızla başladı.
Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, dünkü Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman öncesinde ise Göztepeli oyuncular, bayramlaşarak moral depoladı. Bu birlikteliğin takım motivasyonunu artırması bekleniyor.