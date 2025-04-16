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Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, 19 Nisan'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 20:18
Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyunlar üzerinde durdu.

İkinci bölümü ise savunma ve hücum varyasyonlarına ayıran Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Romulo Cardoso da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Romulo Cardoso da katıldı.

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