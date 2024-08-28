Göztepe, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

31 Ağustos Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaSipay Bodrum FK'yi konuk edecek olanGöztepe, maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, teknik direktörStanimir Stoilov yönetiminde sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise 19 yaş altı takımıyla maç yapıldı.

Göztepe’nin bu yoğun çalışmaları, Bodrum FK karşısında güçlü bir performans sergilemek için hazırlıklarının ne denli ciddiyetle yapıldığını gösteriyor.