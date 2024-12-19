Göztepe, Bucaspor 1928'i 4-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Gruba Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe Farklı Kazandı

5. turda İki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ile Göztepe, karşı karşıya geldi. Süper Lig temsilcisi Göztepe, 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı.

Karşılaşmanın Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğünden yalnızca 2 dakika sonra, Göztepe'nin Tijanic tarafından kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambolde Matsuki, topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sadece 6 dakika sonra, Romulo'nun pasıyla buluşan Tijanic, ceza sahasına girerek şutunu çekti ve skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci yarının başında, 50. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Romulo, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu ve Göztepe'yi 3-0 öne geçirdi.

79. dakikada Matsuki'nin asistinde, penaltı noktası yakınında topla buluşan İzzet Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Karşılaşmayı 4-0'lık skorla tamamlayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Bucaspor 1928 ile Göztepe Yeni Buca Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bucaspor 1928 oyuncusu ile Göztepe oyuncusu Doğan Erdoğan (21) mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Bucaspor 1928 ile Göztepe Yeni Buca Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bucaspor 1928 oyuncusu ile Göztepe oyuncusu Doğan Erdoğan (21) mücadele etti.