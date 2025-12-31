Göztepe'den Ahmed Ildız, Çorum FK'ya 300 bin Euro'ya Transfer

Transfer Detayları

Göztepe'nin 29 yaşındaki orta sahası Ahmed Ildız, 300 bin Euro bonservis bedeliyle Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'ya transfer oldu.

Ara transfer döneminin ilk ayrılığı olarak kayda geçen hamleyle, 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe katılan Ahmed'in transferi resmiyet kazandı.

30 Haziran 2026'ya kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi üzerine ayrılığın gerçekleştiği öğrenildi.

Bu sezon lig ve kupada toplam 8 maçta görev alan Ahmed, sahada toplam 96 dakika kalırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

GÖZTEPE, AHMED ILDIZ'DAN 300 BİN EURO KAZANDI (ARŞİV)