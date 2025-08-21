DOLAR
Göztepe, Fatih Karagümrük Deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak; hazırlıklar tamamlandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:00
Maç Detayları ve Eksikler

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Haftanın açılış maçında maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ekibin kadrosunda, sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Sıralama ve Geçen Hafta Performansı

Göztepe, ligde ilk 2 haftada kalesinde gol görmedi. İlk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerken, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla maç hazırlıkları tamamlandı. Antrenmanda takım, taktiksel oyun ile duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek ve yarınki mücadele öncesi son hazırlıklarını burada sürdürecek.

Malcom Narcısse Bokele Mqutu, antrenmanda yer aldı.

