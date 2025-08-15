DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.782.595,62 0,02%

Göztepe, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak; son antrenman ısınma, pas çalışmaları, taktik oyun ve duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:14
Göztepe, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Fenerbahçe karşılaşması öncesi son idmanı tamamladı

Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesi yarın

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre son antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmaları ile devam etti. Takım çalışmalarının ilk bölümünde taktiksel oyun oynanırken, ikinci bölümde duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

Göztepe, maçını yarın saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serikspor 1-0 Ümraniyespor: Yuran'dan Övgü, Mingan'dan Hakem Eleştirisi
2
Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i Resmen Açıkladı
3
Liverpool 4-2 Bournemouth: Premier Lig Açılışında Şampiyonun Zaferi
4
Al Nassr, Kingsley Coman'ı Resmen Kadrosuna Kattı
5
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük — Sezona 2'de 2
6
Trendyol 1. Lig: Serikspor 1-0 Eminevim Ümraniyespor
7
Fenerbahçe İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı Öncesi Taraftar Coşkusu

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos