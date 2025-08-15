Göztepe, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Fenerbahçe karşılaşması öncesi son idmanı tamamladı

Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesi yarın

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre son antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmaları ile devam etti. Takım çalışmalarının ilk bölümünde taktiksel oyun oynanırken, ikinci bölümde duran top organizasyonları üzerinde duruldu.

Göztepe, maçını yarın saat 21.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak.