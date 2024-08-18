Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Göztepe-Fenerbahçe Maçının Ardından Önemli Değerlendirmeler

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaşadığı olayı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:20
Göztepe-Fenerbahçe Maçının Ardından Önemli Değerlendirmeler

Göztepe ve Fenerbahçe Maçının Ardından Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'de gerçekleştirilen Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, saha kenarında yaşanan olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Olayı Değerlendirecek

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sırasında yaşadığı durumu sorgulayacaklarını belirtirken, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın," ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin Haklarını Koruyacak

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Fenerbahçe Kulübü'nün başkanının, deplasman tribününden protokol tribününe giderken yaşanan olaylara odaklanacaklarını ifade etti. Göztepe'nin haklarının her koşulda korunacağını vurgulayan Sepil, "Eğer Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak," dedi.

Olayların Sıcakken Demeç Vermek

Olayların hemen ardından yapılan açıklamaların gerçekçi olmayabileceğine dikkat çeken Mehmet Sepil, “Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yarın durumu net bir şekilde değerlendireceğiz,” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı