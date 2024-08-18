Göztepe-Fenerbahçe Maçının Ardından Önemli Değerlendirmeler

Göztepe ve Fenerbahçe Maçının Ardından Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'de gerçekleştirilen Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, saha kenarında yaşanan olaylara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un Olayı Değerlendirecek

Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sırasında yaşadığı durumu sorgulayacaklarını belirtirken, "Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın," ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin Haklarını Koruyacak

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; Fenerbahçe Kulübü'nün başkanının, deplasman tribününden protokol tribününe giderken yaşanan olaylara odaklanacaklarını ifade etti. Göztepe'nin haklarının her koşulda korunacağını vurgulayan Sepil, "Eğer Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak," dedi.

Olayların Sıcakken Demeç Vermek

Olayların hemen ardından yapılan açıklamaların gerçekçi olmayabileceğine dikkat çeken Mehmet Sepil, “Olay sıcakken verilen demeçlerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yarın durumu net bir şekilde değerlendireceğiz,” şeklinde konuştu.